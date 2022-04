Una panchina in memoria della famiglia Ascari

Appuntamento Sabato 16 Aprile alle ore 11 presso la località Boschetto a Bregazzana, Varese.

Andrea T., residente a Bregazzana ricorda con una panchina e una targa i membri della famiglia Ascari che hanno contribuito allo sviluppo dello sport automobilistico italiano.

Da Vittorio, co-fondatore di Carrozzeria Touring, ad Antonio, uno dei quattro moschettieri del Quadrifoglio Alfa Romeo con Sivocci, Ferrari e Masetti.

Per arrivare ad Alberto, campione del mondo di F1 del 1952 e 53, e della Mille Miglia del 1954, e a suo figlio Tonino che ebbe una carriera breve ma brillante distinguendosi in formula junior e in F3.

IL PARCHEGGIO X LE AUTO SARÀ IN VIA MONDINO (VIALE ALBERATO DEL CIMITERO)

PICCOLO RINFRESCO A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI