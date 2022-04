Paolo Cevoli in scena al Giuditta Pasta di Saronno con la “Sagra Famiglia”

Il celebre comico Paolo Cevoli porterà sul palco del Teatro Giuditta Pasta lo spettacolo che racconto la sua storia personale di padre e di figlio venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21.00.

«Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male?», «Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi…». Il rapporto tra genitori e figli è una delle tematiche della nostra epoca di cui maggiormente sentiamo parlare. Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei come si comportavano coi loro figli?

Con estro e originalità, Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio, paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici come Edipo, Ulisse, Achille, Enea, fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico e persino alla sacra famiglia di San Giuseppe, Maria e Gesù. Per dire cose serie senza prendersi sul serio attraverso il racconto di “La sagra famiglia”.