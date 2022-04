Parcheggia in ospedale a Varese e si ritrova da pagare quasi 11.500 euro

«Questo e l’importo di quanto avrei dovuto pagare dopo la scansione del tagliando di posteggio in Ospedale di Circolo di Varese, dopo mezzora dall’ingresso. Da quando hanno messo queste malefiche macchinette, o non funzionano, o danno i numeri, tutto questo per far incavolare la gente».

Fa discutere sul nostro social “Oggi nel Varesotto” il post di un cittadino che ha ricevuto un’inaspettata richiesta per la sosta in ospedale. La tariffa, di 11.392 euro, è calcolata per una sosta di 3322 giorni e 10 ore, un periodo francamente eccessivo anche volendo pensare a un ricovero per “lungodegenza”.

Il disservizio verrà segnalato all’azienda che ha vinto l’appalto per la gestione dei parcheggi all’interno del presidio. Da quando, nell’autunno scorso, ha assunto l’incarico, ha avviato alcuni cambiamenti tra cui le “macchinette” per pagare, dislocandole in diversi luoghi all’interno del perimetro ospedaliero così da evitare l’intasamento di auto in sosta davanti a uno dei due precedenti parametri ( l’altro era all’uscita su viale Borri).

Qualche intoppo ci era stato segnalato in precedenza anche da una lettrice che si era vista addebitare direttamente sul suo conto “Telepass” ( ricordiamo che è questa un’altra possibilità di pagamento introdotta dall’attuale gestore) delle soste che, in realtà, non erano avvenute perché il transito all’interno del perimetro ospedaliero era stato inferire ai 30 minuti, periodo considerato “gratuito”.

Nei commenti sui social si scatena la fantasia dei lettori: c’è chi chiede se era compreso l’acquisto di un veicolo usato, e chi se avesse parcheggiato un aeroplano. Una cosa è certa: pagare 11.392 euro può creare qualche reazione avversa…