Pareggio senza reti tra Patria e Triestina, che si dividono la posta in palio

Termina 0 a 0, con zero reti e poche emozioni sotto porta, la partita tra Pro Patria e Triestina valida per il trentacinquesimo turno del Girone A. Entrambe le squadre erano alla ricerca dei tre punti per potersi avvicinare concentratamente ai propri obiettivi stagionali (salvezza e quinto posto) ma la troppa paura di inciampare in un passo falso con ancora tre gare di regular season ha fatto giocare col freno a mano padroni di casa e ospiti.

Ad ogni modo la gara di questo pomeriggio, sabato 2 aprile, ha visto due squadre gareggiare e darsi battaglia a tutto campo provando a mostrare rispettivamente le migliori virtù, solidità difensiva per i bianco-blu, qualità tecnica per gli alabardati. Le pochissime occasioni concesse, per parte, sempre fermate dallo sbandieramento dei due guardalinee che sul più bello hanno fermato da una parte Piu (subentrato) e Trotta dell’altra.

Al triplice fischio Pro Patria e Triestina si dividono dunque un punto a testa, risultato sicuramente non disdegnato, che a piccoli passi muove la classifica.

