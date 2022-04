Parla francese l’Adidas Next Gen di Varese: il trofeo va a Parigi

È la squadra francese del PFYM INSEP Parigi – la squadra del centro di formazione federale francese – a conquistare l’Adidas Nex Gen di Varese, il torneo under 18 organizzato sotto l’egida dell’Eurolega, la massima competizione per club della pallacanestro continentale, da parte della Varese Academy e che ha portato per tre giorni il meglio del basket giovanile europeo alla EnerxeniaArena di Masnago.

Nell’atto conclusivo i parigini hanno sconfitto con un netto 71-41 la Next Generation, una selezione di talenti allenati dalla leggenda Vasilis Spanoulis. Una vittoria netta e che fa viaggiare il trofeo verso la capitale della Francia. Tra le otto squadre che hanno partecipato a questa tre giorni di grande basket giovanile, la Varese Academy non ha affatto sfigurato, classificandosi al quinto posto.

LA FINALE

Inizio favorevole alla selezione targata Varese, che si porta avanti nei primi minuti di gara e sfruttando la scarsa mira della formazione parigina chiude il primo quarto avanti 18-11. La risposta francese arriva nel secondo quarto puntuale con una difesa più attenta e percentuali migliori in attacco. All’intervallo lungo sono ancora i ragazzi di Spanoulis però a tenere la testa avanti 33-31.

La gara cambia radicalmente nel terzo quarto: l’intensità dei francesi fa la differenza, soprattutto in difesa, concedendo agli avversari un solo canestro dal campo nei 10′ di gioco e chiudendo il quarto con un parziale di 19-2 che li lancia sul 50-35 alla vigilia dell’ultima frazione. Anche nell’ultimo quarto il predominio della squadra parigina è proseguito, con difesa forte e contropiede, sfruttando la frustrazione dei ragazzi della selezione Next Gen. La forbice tra le due squadre è aumentata sempre di più fino al 71-41 finale, che consegna ai parigini la meritata vittoria finale.

VARESE ACADEMY

Buon finale per la Academy di Varese che conquista il quinto posto vincendo nella finalina Ulm 70-57. Mvp per i giovani biancorossi Benjamin Marchiaro, autore di una prova da 18 punti e 8 rimbalzi, mentre Wei Zheo dopo l’esordio in Serie A di settimana scorsa ha contribuito con 16 punti.

Varese Academy – Ratiopharm Ulm 70-57 (26-10; 38-24; 45-43)

Varese Academy: Bogunovic, Cane, Bosso 7, Dell’Anna, Brembilla, Filipovic, Poom 11, Cuttini 4, Guimdo 11, Villa 4, Marchiaro 17, Zhao 16.

Ratiopharm Ulm: Dimitrov 16, Schally 15, Pleta 2, Zumsteg 2, Leedtke, Pachucki 7, Stoll 4, Rosic 8, Mihaylov, Bretz 3.

Nelle altre finali minori, Milano ha battuto il Panathinaikos 51-49 terminando al settimo posto, mentre la terza piazza è andata alla Juventut Badalona, che ha sconfitto Zaragoza 52-43.

PROBLEMA CAPIENZA

In occasione della finale delle 18 diverse persone non sono riuscite a entrare all’evento perché era stata raggiunta la capienza massima per l’occasione, che prevedeva l’apertura del parterre ma non degli spalti del palazzetto. Una cinquantina di tifosi non sono rimasti fuori dal “Lino Oldrini” senza riuscire a gustarsi l’ultimo atto del torneo; ma qualche disguido c’è stato anche per chi aveva momentaneamente lasciato l’Enerenia Arena, non riuscendo a rientrare. La parziale apertura delle gradinate ha permesso di far entrare qualche spettatore in più, ma a quel punto qualcuno aveva già deciso di lasciar perdere tornando a casa.