Partita stregata per la Pallamano Cassano Magnago, che perde 24-26 contro Fasano

Per la Pallamano Cassano Magnago purtroppo, nell’ultimo match in casa oggi pomeriggio, 23 aprile, non sono bastati il coraggio, la decisione e la passione contro la capolista Junior Fasano, che dopo aver sofferto e paventato una sconfitta è riuscita a recuperare e a porti in vantaggio. Il match si è concluso 24-26 per i pugliesi.

Dopo un ottimo primo tempo in cui gli amaranto hanno messo in forte difficoltà gli avversari sia con gli schemi di attacco veloci e imprevedibili sia con una difesa stretta e aggressiva al punto che lo scarto con i pugliesi era di +6, gli avversari hanno rialzato la cresta e cominciato a reagire.

Dal secondo tempo in poi, quando il vantaggio si era assottigliato (14-13), i bianco-blu hanno preso il controllo della partita iniziando la rimonta: muniti di velocità e aggressività hanno eluso la difesa amaranto, affidandosi specialmente all’insidiosa ala Carlo Sperti e al terzino Riccardo Stabellini.

La foga e l’imprecisione dal 40′ in poi non hanno giovato a favore della causa amaranto: troppe palle perse o tiri imprecisi nei momenti più decisivi, quando ormai il cronometro scorreva, hanno sprecato diverse occasioni preziose per una rimonta lombarda.

Si è chiusa la scia “fortunata” dei mesi di marzo-aprile, che ha portato ai cassanesi quattro vittorie consecutive e un pareggio fondamentale in ottica salvezza dai piani bassi della classifica.

PRIMO TEMPO

Fin dal fischio d’inizio gli amaranto hanno dato un’ottima prova di concertazione, determinazione e coraggio nell’affrontare la squadra capolista del campionato A1, che almeno all’inizio ha peccato di ingenuità nel sottovalutare i padroni di casa.

A fronte di un attacco ben deciso e costruito, la difesa amaranto ha blindato l’area dei sei metri, neutralizzando moltissimi tentativi dei pugliesi; e, laddove gli attaccanti pugliesi riuscivano a ritagliarsi uno spazio per andare al tiro, ci pensava Nicolò Riva a rovinargli la festa. Il primo difensore cassanese, in forma smagliante, ha dato gran lustro alla squadra parando ben 12 tiri (due dei quali rigori).

Il Cassano è così riuscito a imporsi per tutta la prima mezz’ora di gioco cercando di allungare lo strappo da un Fasano in evidente difficoltà: al 6′ con il gol di Giacomo Visentin i lombardi si sono portati sul +5 (6-1) e sempre l’ala che porta il numero 81 sulla maglia ha segnato il gol del 10-5 al 15′. Gli unici a riuscire ad andare al tiro dei pugliesi sono stati l’ala Sperti e il terzino Filippo Angiolini.

Al 18′ con il gol dell’ala Filippo Branca Cassano ha doppiato gli ospiti (12-6). Un risultato che ha indotto Fasano a reagire, ricucendo un punto dopo l’altro: dopo il rigore di Angiolini andato a segno (12-7), negli ultimi dieci minuti del primo tempo lo svedese Albin Järlstam, il pivot Emiliano Franceschetti e Stabellini hanno decisamente fatto tremare i cassanesi, portandosi pericolosamente sotto di un solo punto e vanificando il vantaggio acquisito dall’inizio. Il primo tempo si è concluso 14-13 per il Cassano Magnago.

SECONDO TEMPO

(Articolo in aggiornamento)