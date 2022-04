A passeggio sui monti che dominano il Golfo Borromeo in compagnia del Cai Luino

Programma

Percorso escursionistico: si parte ex stazione funivia e si sale dalla Borromea alla vetta del Mottarone m. 1491 (VL1)- con sentiero VM3 si prosegue per raggiungere la vetta del Monte Zughero m. 1230-si ritorna all’auto seguendo il VM5 e VL1 – Visita al giardino botanico Alpinia

Percorso Stradale:Luino-Laveno M.-Intra-Baveno-Levo-Alpino

Accompagnatori giancarlo 3407151961 – rosaria

Tempo h 6.00– dislivello 800m – difficoltà E

Ore 6:45 ritrovo parcheggio Porto nuovo a Luino

Ore 6:50 partenza

Ore 7:30 traghetto

Vengono richiesti: pranzo al sacco e abbigliamento e calzature adeguate. Condivisioni spese auto e traghetto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 4 aprile ore 9:00 a venerdì 8 aprile ore 18:00. Sabato iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata