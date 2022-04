Passi avanti per il Polo Civico di Malnate: “In estate il progetto definitivo”

Avanza il progetto che porterà al Polo Civico di Malnate, il nuovo centro culturale che verrà realizzato nell’area dell’ex Alberio, in via Marconi a ridosso degli uffici comunali.

I passaggi burocratici sono lunghi, ma l’amministrazione – sindaco in prima persona – sta lavorando perché i tempi non diventino troppo dilatati.

«Stiamo andando avanti con il progetto del Polo Civico – le parole della prima cittadina Irene Bellifemine -. C’è stata tutta una lunga fase di studio preliminare perché i progettisti hanno pensato a due alternative e quindi abbiamo aspettato le possibili procedure. Adesso si stanno concentrando sulla progettazione: sono partiti con la parte interna per poi passare all’involucro esterno e piazza. Per l’estate consegneranno il progetto definivo, poi da lì ci saranno tutti i passaggi per indire gara realizzazione».

Il progetto non riguarda solo l’edificio, che all’interno ospiterà la nuova biblioteca, il sistema bibliotecario, una sala civica consiliare e multifunzionale e spazi per letture e formazione, oltre ad un’aula studio. Nel lavoro dei progettisti, infatti, ci sarà anche la ridefinizione delle facciate e anche degli spazi esterni che confinano con piazza delle Tessitrici.