Pc e tablet per la sala letture di Besozzo. Sabato l’incontro con l’alpinista Matteo Della Bordella

La sala letture di Besozzo diventa sempre più tecnologica e accogliente. Da oggi, lo spazio all’interno di palazzo comunale utilizzato per lo più da universitari e liceali per studiare, ha in dotazione due nuovi pc portati, un pc fisso e due tablet. Un acquisto che per l’amministrazione comunale è stato possibile grazie ai contributi del progetto LiberaMente, co-finanziato da Fondazione Cariplo.

I computer potranno essere utilizzati gratuitamente anche per navigare in internet e per accedere al portale di consultazione di quotidiani, riviste e libri on line e per godersi anche video, documentari, e altri contenuti multimediali. Il progetto LiberaMente prevede anche una serie di incontri, l’ultimo è stato al Teatro Duse di Besozzo con il rapper Massimo Pericolo e un centinaio di ragazzi.

Il prossimo è per sabato 23 aprile, alle 21 con l’alpinista Matteo Della Bordella, presentato da Alessandro Zoccarato Il noto alpinista varesino, reduce da una recente spedizione in Patagonia sul Cerro Torre, durante la serata racconterà le sue avventure attraverso immagini e filmati e presenterà il libro “La via Meno Battuta”. Conduce la serata Alessandro Zoccarato del blog animal-trip.com. (Ingresso gratuito, su prenotazione: bibliotecabesozzo@gmail.com tel. 0332/970195-2-229).

«L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare gli adolescenti alla lettura e per questo vogliamo che il libro sia inteso come veicolo di passioni e interessi – spiega Silvia Sartorio, assessore alla Cultura del Comune di Besozzo – Anche l’incontro con Matteo Della Bordella va in questa direzione, coinvolgere gli appassionati della montagna, compresi i più giovani che in questo libro non trovano solo la storia di un alpinista, ma anche quella di un percorso di vita».