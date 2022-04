Pedalata ed EcoRun, due giorni di sport a Varese: ecco le strade chiuse

È ormai alle porte il grande weekend dedicato allo sport nel centro di Varese, con l’evento clou della EcoRun che si disputerà a partire dall’alba di domenica mattina con la prima gara in partenza alle 7,30. La “due giorni” però prende il via sabato 9 aprile quando, tra l’altro, è in programma la pedalata urbana a cura di FIAB Varese Ciclocittà.

Queste due manifestazioni – quella ciclistica e quella podistica – portano con sé alcune inevitabili chiusure al traffico, così da permettere il loro regolare svolgimento in sicurezza. Per questo motivo il Comune di Varese ha diffuso sia il percorso definitivo di entrambe, sia le chiusure previste per i veicoli.

PEDALATA URBANA

Il ritrovo per pedalare il compagnia è previsto per le 14 in piazza Monte Grappa mentre la partenza avverrà alle 15. In questo caso nessuna strada sarà chiusa in via permanente: semplicemente verrà favorito il passaggio delle bici lungo il percorso, con gli altri mezzi che potranno transitare una volta defluito il corteo a pedali.

I partecipanti alla manifestazione partiranno per l’appunto da piazza Monte Grappa per poi attraversare le seguenti strade: corso Moro, via Vittorio Veneto, via Cavour, via Luini, piazza Madonnina in Prato , via Garibaldi, via Nicolini, via Della Valle, vicolo Fontini, via Walder, piazza XXVI Maggio, largo IV Novembre, viale Dei Mille, via Scola, via Turati, largo Belfiore, via Tazzoli, via Misurina, via Dalmazia, via Brunico, via Brenta, via Calatafimi, attraversamento margine prato da Castello Belforte, viale Belforte, via Del Lazzaretto, via Rodari, via Carnia, via Majano, via Osoppo, via Lombardi, percorso boschivo, via O. Rossi, via Monte Generoso, via Carletto Ferrari, piazza Sant’Evasio, via Conte Verde, viale Borri, via Portorose, via Dei Cavalli, via F.lli De Grandi, via F.lli Erba, via S. Maria Maddalena, via Verri, via Giannone, via Cuoco, via Talizia, via Monteggia, via Mercantini, via Chiesa, via Giacosa, via Buenos Aires, viale Borri, tratto compreso tra via Gasparotto e largo Flaiano da percorrere sul marciapiede con biciclette a mano, largo Flaiano, via Magenta, piazza Repubblica, via Manzoni, via Volta. L’arrivo sarà nuovamente in piazza Monte Grappa con il “gruppone” che terminerà il giro intorno alle ore 17.

ECO RUN

Domenica 10 aprile si disputeranno invece quattro corse podistiche, competitive e non, inserite nel programma della EcoRun. Per gli allestimenti necessari, alcuni spazi saranno chiusi a partire dalla giornata di sabato. In particolare, sarà vietato il traffico dalle 8 di sabato alle 19 di domenica nell’area compresa tra via Bernascone, un tratto tra via Manzoni sino a largo Sogno, largo Sogno, piazza Monte Grappa, piazza Ragazzi del ’99 e via Carrobbio.

Via Sacco sarà invece chiusa dalle 3 di notte alle 17 di domenica, mentre via Sant’Antonio, piazza Motta, via San Francesco d’Assisi e via Bernascone (nel tratto tra via San Francesco e via Sacco) saranno chiuse dalle 6.30 alle 12 di domenica. Per il passaggio delle corse, nella giornata di domenica tra le 6.30 e le 11.00 le strade saranno saranno chiuse lungo il percorso interessato, riaprendo di volta in volta al passaggio degli atleti.