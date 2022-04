Pesi e judo: soddisfazioni per il Campus Pro Patria di Busto Arsizio

Si sono concluse le qualificazioni campionati italiani assoluti di pesistica olimpica, nella classifica regionale, Campus pro patria judo si è classificata settima su 20 società partecipanti. Nello scorso weekend sono arrivati l’oro di Luca Genna nella categoria senior 55 kg e il 7° posto di Luca Bizzari nella categoria senior 73 kg. In questo fine settimana Carlotta Di Paolo con il suo 5° posto in una gara di pesistica della Federazione italianapPesisitica (FIPE) ha fatto rinascere a Busto Arsizio la bandiera femminile in questo sport, mentre Francesco Burul, atleta molto giovane che ha gareggiato nella categoria under 15, si è classificato al primo posto, ma in virtù della apprezzabile tecnica di esecuzione nelle alzate olimpiche, la direzione tecnica regionale lo convocherà a breve per un ritiro collegiale tecnico insieme ad altri giovani della sua età. Il raduno ha lo scopo di porre l’attenzione e supervisionare i giovani in un progetto federale di caratura nazionale.

Sabato 2 e domenica 3 aprile a Genova nell’impianto del 105 Stadium sul lungomare Canepa, si è tenuto

l’annuale Trofeo Colombo. Noemi Pignatiello fra i cadetti al limite dei 70 kg ha gareggiato e con quattro vittorie e due sconfitte si è classificata al 5° posto, conquistando punti nella classifica nazionale. Un risultato notevole se si considera che l’atleta ha ripreso gli allenamenti da otto settimane dopo sei mesi di stop causa infortunio.

Tra gli junior non va bene a Christian Sagunti nei 90 kg che esce al primo turno, mentre Christian Formentin nella categoria + 100 kg conquista l’argento che lo porta in alto nella ranking nazionale. Ottima la gara anche di Mara Federica nei 57 kg, quattro incontri vinti e due persi la posizionano al 5° posto e soprattutto le fanno maturare altri preziosi punti per il raggiungimento della cintura nera.