Piccoli pescatori in gara al Lago Candido di Caravate

Appuntamento per baby pescatori a Caravate, domenica 1° maggio: sul Lago Candido – specchio d’acqua dedicato alla pesca sportiva in via Castelverde, nei pressi del campo sportivo – è prevista infatti una gara di pesca alla trota specialità “striscio” per concorrenti tra i 3 e i 15 anni.

Tutti i giovanissimi pescatori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore; le iscrizioni sono raccolte entro oggi (martedì 26 aprile) contattando la Zoo Domus Laveno (0332-667009) o Juri (349-0609395). Il ritrovo è fissato per le ore 13 mentre la gara prenderà il via alle 14,30; in caso di forte maltempo la manifestazione sarà sposta alla domenica successiva.