In piena attività i cantieri nell’ex Fidanza a Varese

Sono ormai in piena attività i cantieri nell’ex Fidanza di Varese, la fabbrica abbandonata abbattuta a fine 2018 e diventata per 3 anni “il parcheggio di via Carcano”.

In questi giorni si procede alle gittate di cemento che faranno da fondamenta alla struttura che, una volta realizzata, ospiterà una struttura di vendita alimentare di medie dimensioni, che sarà integrata con una struttura residenziale e altri spazi commerciali di ristorazione e piccoli negozi di vicinato La struttura avrà anche un parcheggio da circa 200 posti, di cui la metà privata e l’altra metà pubblica.

In particolare, nella parte che dà verso la scuola di via Cairoli sarà ospitata la struttura di vendita che integrerà al piano terra anche il parcheggio, così come successo alla nuova Esselunga di viale Europa. Accanto, invece, avrà un edificio, terrazzato, con dei portici ad altezza strada dove saranno ospitate le strutture commerciali più piccole.

Oltre al nuovo fabbricato è prevista anche, in quella via, una vera e propria rivoluzione viabilistica, che riporterà il doppio senso in via Carcano. Un cambiamento che avrà effetti su tutta la zona, tranne che nella parte già “toccata” dalla ristrutturazione dell’ex Enel.

Non sarà solo il doppio senso a definire i cambiamenti di via Carcano: verranno anche modificati, ampliandoli, i marciapiedi sia sul lato destro che su quello sinistro, con attraversamenti protetti in corrispondenza di via Cairoli, e quindi della scuola.