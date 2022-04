“Pierino e il Lupo” con Betty Colombo al teatro della Arti di Gallarate

L’orchestra Filarmonica Europea presenta “Pierino e il Lupo” la fiaba di Prokofiev il 28 aprile al mattino per le scuole presso il Teatro delle Arti di Gallarate. Si tratta della settima edizione.

Sono stati necessari due turni per accogliere i quasi settecento alunni provenienti dalle scuole gallaratesi e della Provincia. Con questa rinnovata edizione sono state superate le 16.000 presenze di studenti dalle materne alle superiori negli oltre 30 anni di attività dell’orchestra. Un computo che tiene in considerazione non solo le precedenti edizioni della fiaba ma anche le numerosissime prove aperte e concerti lezione dedicate alle scuole.

Voce recitante Betty Colombo. Acclamatissima ed apprezzatissima per la sua attività di teatro dei burattini incontra in quest’occasione l’orchestra ed il suo mondo per dare voce ai personaggi della stupenda fiaba musicale. Una nuova sfida che ha già elettrizzato l’orchestra e che sicuramente darà occasioni di gioia a così tanti piccoli spettatori.