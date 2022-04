Più richieste ma meno donazioni, a rischio la cena di Pasqua solidale: “Venerdì 15 nuova raccolta a Busto Arsizio”

Venerdì dalle 16 alle 18 una nuova giornata di raccolta di cibo da donare per il grande pranzo di Pasqua solidale di Busto Arsizio. Ecco come e cosa donare

Da un lato maggiori richieste, dall’altro meno donazioni. La prima giornata di raccolta di cibo per la cena di Pasqua solidale a Busto Arsizio ha fatto suonare l’allarme tra i giovani volontari di “Diamoci una Mano”, la realtà che da anni organizza questa iniziativa durante le feste per consentire a tutti -anche a chi vive in un periodo di difficoltà- di vivere un momento di serenità.

«Purtroppo il ritiro di sabato non è andato come volevamo -dice uno degli organizzatori, Matteo Vago-. Sono arrivate poche persone anche se di gran cuore, perché hanno portato scatole con molto cibo e ci troviamo purtroppo indietro con i ritiri. In più già sabato sono già arrivate tre persone a chiederci un po’ di cibo e le abbiamo aiutate, ma siamo indietro con la raccolta». Così per la seconda giornata di raccolta, prevista per venerdì 15 aprile, l’appello è quello ad una giornata di grande solidarietà.

Il ritiro sarà dalle 16 alle 18 presso l’oratorio San Luigi di Sacconago (ingresso da via Ortigara 46 a Busto Arsizio) e con questo si spera di salvare la cena di Pasqua. Per questo appuntamento sarà ritirato sia il cibo a lunga conservazione e sia il cibo caldo che le persone vorranno portarci. «L’idea è da sempre quella di condividere un pasto con chi purtroppo un pasto non può permetterselo: noi congeleremo il piatto e domenica lo scalderemo e lo porteremo alle persone senza fissa dimora in stazione -continua Matteo Vago-. Il cibo a lunga conservazione invece verrà dato alle famiglie in difficoltà che ci sono state segnalate dalle associazioni caritatevoli della città».

Sono ormai anni che questo gruppo di ragazzi organizza queste cene solidali, che neanche il covid ha fermato. Lo scorso Natale, ad esempio, grazie alla solidarietà dei tanti che hanno donato oltre 200 persone hanno potuto festeggiare. E si spera che -con l’aiuto di chi può- anche questa Pasqua non sarà da meno.

Per qualunque informazione o disponibilità si può contattare il numero 3462281305.