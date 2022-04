PiùGallarate: “La Commissione Malpensa dialoghi con i sindaci intorno all’aeroporto”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di PiùGallarate, lista di minoranza della città dei due galli. La lista non si è associata al comunicato delle altre opposizioni (Città è vita, Obiettivo Comune Gallarate, Pd, Lista Silvestrini) sul tema del Masterplan Malpensa, inviato a seguito della prima riunione della Commissione Malpensa e dopo l’aspro confronto tra il sindaco Cassani e gli altri sindaci della zona dell’aeroporto

Il nostro gruppo +Gallarate da anni si esprime in merito all’importanza di rendere la nostra città protagonista nelle scelte strategiche dell’area Malpensa. Per noi la relazione con il Cuv è fondamentale per creare un dialogo forte e continuativo, per costruire insieme il futuro del territorio. L’implementazione dell’area Malpensa è necessaria e sosterremo il progetto presentato da Sea. Progetto che vede peraltro già l’approvazione di Enac. Il canale di comunicazione con Malpensa è la Commissione speciale.

Dobbiamo creare una collaborazione che mantenga vivo il tema della partecipazione e del dibattito pubblico, al fine di essere attori nel processo decisionale. Forse è mancato in questi anni il canale comunicativo efficace. Nella nostra visione di area attrattiva la Commissione dovrebbe invitare gli esponenti del Cuv per un confronto efficiente. Auspichiamo che il sindaco convochi nei prossimi giorni la Commissione per valutare insieme l’attività del Comune di Gallarate a sostegno del Masterplan 2035.

Sarebbe ottimale trasformare questa iniziativa in un banco di prova che potrebbe portare, in futuro, a una maggiore collaborazione tra gli enti comunali, in grado così di generare un’unica voce per il territorio e per i cittadini.