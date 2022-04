Pnrr per lo sport, la giunta lavora ad un piano per Palaginnastica e campus sportivo

Torna sul tavolo della giunta di Busto Arsizio la questione del campus sportivo di Beata Giuliana, dove oggi continua a fare brutta mostra di sè lo scheletro del palaghiaccio mai completato. Proprio ieri il tema è stato affrontato in un incontro tra l’assessore allo Sport Maurizio Artusa e il sindaco Emanuele Antonelli che è anche a capo della struttura dei Lavori Pubblici.

Dopo il fallimento dell’ultimo project financing da 40 milioni di euro, presentato da una cordata di privati nella primavera del 2021, sull’area verde a ridosso del Sempione era calata una coltre di incertezza. Ora la speranza è quella di far rientrare il piano che prevede almeno tre impianti sportivi nella stessa area, all’interno delle opere finanziabili con i fondi europei del Recovery Plan.

Il punto di partenza è il Palaginnastica, opera promessa dal sindaco sin dall’inizio del suo primo mandato per dare una casa alla gloriosa società sportiva Pro Patria Ginnastica, in grossa difficoltà nell’attuale sede. Quest’opera è anche l’unica, al momento, finanziata con i soldi messi a disposizione dalla Provincia ormai una quindicina d’anni fa dall’allora presidente Marco Reguzzoni.

Tutto il resto è da decidere. L’assessore vuole capire se ci sono margini di recupero per la struttura del palazzetto del ghiaccio, sempre più deteriorata dal tempo e dalle intemperie. Lo scorso 8 febbraio, ad esempio, il forte vento che ha soffiato sulla zona ha danneggiato una parte della copertura che poi è rimasta accartocciata su se stessa. E qui entra in gioco il Pnrr per lo Sport.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c’è una missione speciale denominata “Sport e inclusione sociale” e si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane. In particolare, a tale scopo, sono stati identificati tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse.

Il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, è destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto natatorio.

Il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, è invece destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive. Il coinvolgimento delle Federazioni permetterà infatti di accrescere l’efficacia delle iniziative per la promozione della cultura sportiva e della partecipazione allo sport, garantendo la medesima visibilità a tutte le discipline.

Il tempo per decidere è poco ma a giorni dovrebbe arrivare una decisione. Gli uffici del Comune di Busto Arsizio, infatti, sono già sotto pressione per mettere a terra i 100 milioni di investimenti attirati per la rigenerazione urbana e per il recupero dell’Area delle Nord.