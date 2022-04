Polizia locale, nuovi investimenti dell’amministrazione di Varese

Il Comune di Varese investe risorse per ammodernare le dotazioni della Polizia locale, all’interno di un generale impegno di spesa che è finalizzato alla maggiore sicurezza della città.

L’amministrazione comunale fornirà il corpo della Polizia locale di alcune nuove dotazioni. Sono previsti due nuovi motocicli e un nuovo autoveicolo: è avviata pertanto l’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare al bando di gara per la fornitura di questi mezzi, che dovranno essere nuovi o immatricolati a chilometro zero. Le manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento possono essere inviate entro il 15 settembre 2022. La procedura è avviata su piattaforma telematica SINTEL accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it, dove è possibile trovare tutte le indicazioni. Inoltre sono previste anche nuovi uniformi con i relativi accessori tecnici, necessari per il servizio di sicurezza.

«Varese investe per una maggiore sicurezza della città – spiega l’assessore alla Sicurezza Raffaele Catalano (nella foto) – per ammodernare le dotazioni della Polizia locale con nuovi mezzi e attrezzature. Nei mesi scorsi ai nostri agenti sono stati inoltre consegnati i dispositivi di autotutela, in particolare spray urticante e bastone estensibile, utili in situazioni critiche, affiancando il relativo percorso formativo obbligatorio. In parallelo abbiamo avviato un sistema di videosorveglianza unico e innovativo, supervisionato in contemporanea da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale per un maggiore presidio della città. Una collaborazione interforze che si è concretizzata anche in periodici pattugliamenti in diverse zone di Varese. Si tratta di una serie di attività concrete per garantire una maggiore sicurezza urbana».