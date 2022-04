Pomini Rolling Mills apre a Legnano la sede tecnologica sviluppata da Elmec Informatica

La storica azienda di Castellanza Pomini Long Rolling Mills Srl – dal 1886 centro di competenza a livello internazionale per la progettazione di impianti di laminazione – ha inaugurato la sua nuova sede operativa di Legnano che prevede un’infrastruttura IT di ultima generazione che gli consentirà, tra i numerosi vantaggi, anche un aumento significativo della capacità produttiva.

Questo importante cambiamento è stato accompagnato da un processo di Digital Transformation sviluppato insieme a Elmec Informatica, l’azienda di Brunello (VA) che da più di 50 anni fornisce servizi IT alle imprese.

Il Progetto di Elmec Informatica per POMINI Rolling Mills Srl

La nuova infrastruttura IT implementata da Elmec Informatica segna un nuovo inizio per Pomini Rolling Mills in termini di efficienza tecnologica. Tra le soluzioni implementate da Elmec Informatica, si annoverano: i servizi di Managed Backup finalizzati alla salvaguardia dei dati del cliente in locale e in replica remota presso uno dei data center di Elmec; i servizi di Mis on Premises volti all’approvvigionamento e alla gestione dell’infrastruttura e software di proprietà del cliente; i servizi di Mis Data Center dedicati alla gestione dell’infrastruttura ospitata nei data center di Elmec; il servizio di Office 365 Support finalizzato all’amministrazione del tenant Microsoft O365 del cliente. Seguono il servizio di Managed Email Security, per la predisposizione e la gestione dell’ambiente antispam su infrastruttura Elmec; il servizio di Advanced Security di CybergON che garantisce un monitoraggio continuo delle vulnerabilità attraverso due differenti tipologie di sonde: il Next-Gen IDS (Intrusion Detection System) che rileva intrusioni e comportamenti sospetti sulla rete e il sistema di analisi comportamentale XDR (extended detection and response) per client e server che permette di rilevare più velocemente le minacce migliorando così i tempi di indagine e di rispettiva risposta. Chiude il cerchio il servizio di Managed Workplace Service per la fornitura e gestione delle postazioni di lavoro Windows/Mac OS di primo e secondo livello.

“Perché le innumerevoli sfide che ci stanno davanti, in questo inizio di Terzo Millennio, possono essere affrontate sostanzialmente in due modi – sprecare il presente per temere il futuro rimpiangendo il passato oppure utilizzare il passato per capire il presente e progettare il futuro – noi abbiamo avuto il coraggio di decidere per la costruzione del futuro della nostra azienda senza nascondersi dietro giustificazioni più o meno attendibili. Si tratta di una storia cominciata tanti anni fa e viva più che mai oggi: la storia delle donne e degli uomini della POMINI Long Rolling Mills, la storia della squadra che è stata capace di compiere l’impresa”, conclude Ernesto Bottone, AD di POMINI Long Rolling Mills Srl.

Il prossimo 6 aprile al cinema Sala Ratti di Legnano a partire dalle ore 10 si terrà un incontro-convegno aperto al pubblico e alle maestranze della POMINI Long Rolling Mills, nonché ai numerosi ospiti (il gotha dell’imprenditoria locale e le principali autorità del territorio), significativamente intitolato: Ritorno al futuro – INSIEME VERSO IL NUOVO HUB POMINI LONG ROLLING MILLS.