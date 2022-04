Pompa rotta al pozzo di San Giorgio. Alfa invita a limitare i consumi di Acqua

Alfa segnala che il pozzo Sangiorgio al momento non è in funzione a causa di una pompa bruciata. Nel pomeriggio è prevista la sostituzione d’urgenza. In questo momento la rete idrica è alimentata dalle sorgenti (Redondo e Piacco) e dal solo pozzo Viola. Nelle ore serali potrebbe verificarsi difficoltà nell’ approvvigionamento idrico. Si invita si da ora a limitare al necessario l’utilizzo dell’acqua.