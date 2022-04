Porto Ceresio riapre le porte all’arte, alla musica e all’estate e già pensa al Natale

La bella stagione è in arrivo e Porto Ceresio non vede l’ora di ripartire con la stagione delle passeggiate a lago tra le bancarelle, delle mostre e della musica all’aperto, dopo due anni di restrizioni e manifestazioni annullate a causa dell’emergenza Covid che hanno penalizzato il piccolo borgo sulle rive del Ceresio.

L’avvio ufficiale della nuova stagione si è svolto nel fine settimana con un primo appuntamento in chiave celtica con il Gruppo musicale “Celtic Knot” e diverse iniziative correlate, che nonostante il forte vento di sabato ha avuto un ottimo successo.

Un positivo esordio per la stagione, che vede il debutto del nuovo assessore alla cultura Andrea Tonali alla sua prima estate dopo le elezioni di ottobre 2021.

«Stiamo portando avanti la riapertura, speriamo sia la stagione zero di un nuovo corso per tutto ciò che riguarda eventi e turismo – dice l’assessore Tonali – Come amministrazione abbiamo già definito il programma, che verrà ulteriormente arrocchito dalle iniziative proposte dalle associazioni, per le quali abbiamo approvato recentemente un nuovo regolamento per quanto riguarda i contributi. Un ruolo molto importante l’avrà la Commissione biblioteca che diventerà Commissione cultura, con un mandato più ampio anche nel proporre e coordinare le iniziative. La presidente Federica Gentile è davvero brava e contiamo molto sulla collaborazione sua e di tutta la Commissione».

La nuova amministrazione guidata da Marco Prestifilippo ha deciso di puntare molto sull’attrattività di Porto Ceresio, e dopo il “colpo” di Natale, con la scenografica illuminazione del lungolago, si propone di ampliare l’offerta, intervenendo anche su stagioni come quella invernale o sui giorni infrasettimanali, per richiamare anche nuove presenze.

«L’obiettivo – aggiunge Andrea Tonali – è quello di riempire anche giorni e periodi diversi da quelli classici, ma anche luoghi non tradizionalmente deputati agli eventi. Per dire, faremo il cinema all’aperto in collaborazione con Porto Aperta, ma non in piazza Bossi, bensì sulle spiaggette in giorni infrasettimanali. Anche eventi musicali e culturali saranno allargati ad un territorio più ampio, senza penalizzare la sala mostre di piazza Luraschi, e valorizzeremo i percorsi storici, allargando lo sguardo a tutto il paese».

Dunque una Porto Ceresio attiva 12 mesi l’anno. «Porto Ceresio è bella sempre, non solo d’estate e non solo nel weekend. La nostra idea è quella di un borgo “instagrammabile”, per dirlo con un’espressione forse brutta ma senz’altro attuale, una Porto Ceresio che sappia mantenere l’attrattività che porta qui svizeri e tedeschi, ma che sappia “catturare” anche un pubblico locale, da Varese ad esempio, città da sempre portata ad andare verso il Lago Maggiore. Vogliamo che tanta gente scopra questo luogo, anche per sostenere la vocazione turistica e l’economia del paese».

Su questo l’amministrazione comunale è pronta ad investire. «Stiamo accantonando le risorse necessarie e investiremo molto sul prossimo Natale – anticipa Tonali – Oltre alle luci che sono state l’investimento del 2021, abbiamo in mente di allestire la pista per pattinare sul ghiaccio, uno snow park e il mercatino di Natale con le casette in legno. Abbiamo un bel programma realizzato in collaborazione con Porto Aperta e stiamo lavorando per renderlo concreto intanto che ci dedichiamo all’estate».