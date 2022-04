Positivo al Covid va in motel dall’amante a Pavia, arrivano i carabinieri

Aveva in programma una notte con l’amante in un motel della provincia di Pavia, ma il momento di passione è stato subito interrotto dai carabinieri. Che si sono presentati alla porta della camera per un motivo ben preciso: l’uomo era positivo al Covid e quindi doveva essere in quarantena.

Il 56enne è originario del Varesotto ed è stato denunciato alla Procura di Varese.

A “fregarlo” è stata la registrazione obbligatoria dei documenti, secondo le norme di Pubblica Sicurezza. Tra i controlli automatizzati svolti dalle autorità c’è anche la verifica della condizione sanitaria e dunque non è sfuggito che l’uomo risultava in quarantena disposta da Ats Insubria.

La notte di passione si è così conclusa subito con una denuncia e un invito perentorio dei militari dell’Arma, che gli hanno intimato di rientrare presso l’abitazione, come previsto dalle norme. Ancora in vigore, nonostante l’allentamento delle prescrizioni scattato al 1° aprile.