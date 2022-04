Presentati i componenti del primo Consiglio dei Giovani di Laveno Mombello: “Pronti per metterci al lavoro”

Durante il Consiglio Comunale odierno sono stati presentati ufficialmente dal Sindaco Luca Santagostino i componenti del primo CCDG, il Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello, le cui elezioni si sono tenute sabato 9 aprile. I ragazzi votanti hanno scelto il Gruppo WeGiovani, con 61 voti e 22 preferenze per la ventenne Carolina Barzan. La seconda lista, LavenCity Giovani, ha ottenuto 30 voti con 11 preferenze per il diciannovenne Andrea Garbin. Solo una la scheda nulla.

Il Regolamento Comunale che ha introdotto il CCDG era stato approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale del 29 settembre scorso. Una novità importante per il Comune di Laveno Mombello e che rappresenta a livello nazionale una rarità, come ha tenuto a sottolineare il Sindaco Luca Santagostino.

«È un progetto a cui abbiamo creduto molto, sebbene avessimo timore che non si riuscisse ad arrivare a questo bellissimo risultato, per il quale siamo grati ai ventidue ragazze e ragazzi che si sono messi a disposizione della cittadinanza, garantendo la costituzione di due liste» ha proseguito il primo cittadino. «Più di tutto devono esserne grati le ragazze e i ragazzi di Laveno Mombello, che da oggi hanno dei rappresentanti che possono portare avanti i loro progetti e le loro idee. Lavoreremo a stretto contatto con il nuovo Consiglio Comunale dei Giovani e siamo certi che collaborando potremo ottenereì grandi risultati per Laveno Mombello.»

Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello:

Carolina Barzan, 20 anni (WeGiovani)

Mattia Gervasini, 24 anni (WeGiovani)

Edoardo D’Errico, 25 anni (WeGiovani)

Giacomo Masci, 16 anni (WeGiovani)

Maite Paroli, 17 anni (WeGiovani)

Claudia Tassi, 17 anni (WeGiovani)

Kristian Farinella, 16 anni (WeGiovani)

Jonathan Mizzon, 21 anni (WeGiovani)

Andrea Garbin, 19 anni (LavenCity Giovani)

Federico Grilli, 21 anni (LavenCity Giovani)

Francesca Greco, 18 anni (LavenCity Giovani)

Carolina Barzan, 20 anni, studentessa universitaria iscritta al secondo anno di Scienze del turismo all’Università Milano Bicocca, sarà nominata Presidente nel corso del primo Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello, che si terrà entro 15 giorni dalla nomina degli eletti. È stata lei infatti, con 22 preferenze, la candidata ad aver ottenuto maggiori consensi. «Da quando mi hanno proposto di entrare a far parte della lista, ho sempre creduto in questo progetto – commenta a caldo la neoeletta Barzan –. Alla fine dello spoglio delle schede, mi sono ritrovata ad essere la candidata più votata: le emozioni che ho provato mi stimolano ancora di più a lavorare con impegno e dedizione collaborando per portare avanti le idee del nostro gruppo. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e crederanno nel nostro programma».

5 RAGAZZE E 6 RAGAZZI PRONTI A METTERSI AL LAVORO:

I COMMENTI DEI NEOLETTI

«Il risultato delle elezioni di Sabato – dichiara Andrea Garbin (LavenCity Giovani) – mi ha portato con piacevole sorpresa ad essere eletto come giovane più votato della mia lista con 11 voti. Inizialmente mi sono sentito pronto e stimolato dal risultato a portare avanti le idee della mia lista e a rappresentare quelle di tutti i ragazzi del paese. Successivamente invece, ho pensato ai tanti non votanti e mi sono sentito ancora più motivato a cercare di fare un buon lavoro per far capire ai giovani del nostro paese l’importanza del progetto del consiglio comunale dei giovani, sperando che alle prossime elezioni più ragazzi e ragazze decidano di avvalersi di un diritto fondamentale come quello di voto. Ringrazio chi ha riposto in me la sua fiducia, consapevole del fatto che queste elezioni sono solamente l’inizio!».

«Fin da quando ci siamo trovati la prima volta con il gruppo della lista WeGiovani ero sicuro sarebbe nato qualcosa di veramente eccezionale – racconta Matteo Gervasini. Sabato sera ne ho avuto la conferma, grazie ai bellissimi risultati ottenuti. Sono fiero di ognuno dei componenti della lista e del gruppo. Sono felicissimo per Carolina Barzan che ha ottenuto il maggior numero di preferenze: è una ragazza veramente in gamba, se le merita tutte! I ragazzi del gruppo e della lista – aggiunge Gervasini – sanno già che per noi restano un punto di riferimento per consigli, critiche e pareri. Ora inizia il lavoro vero: daremo il massimo per rappresentare i giovani davanti all’amministrazione collaborando con i ragazzi della lista LavenCity Giovani presenti nel CCDG – spiega.

Nell’esprimere la sua soddisfazione nell’essere entrato nel CCDG di Laveno Mombello, Federico Grilli, uno dei fondatori di LavenCity Giovani – ha voluto sottolineare l’importanza di questo progetto proposto dal Consiglio Comunale. «Sono orgoglioso dei miei compagni di lista – spiega Grilli –, perché li ho visti impegnarsi tantissimo per rendere possibile tutto questo e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare per davvero insieme ai nostri colleghi di WeGiovani. Sicuramente abbiamo fatto la storia anche se in piccolo, perché tra di noi ci sono 3 degli 11 undici del primo CCDG di Laveno Mombello».