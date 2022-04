Il presidente del Consiglio Draghi positivo al Covid, salta il viaggio in Angola e Congo

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo al Covid-19.

Draghi, che è asintomatico, dovrà però restare in isolamento e non potrà partecipare al viaggio in programma mercoledì e giovedì in centro Africa, dove era atteso nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo per contrattare nuove forniture di gas.

La missione, che punta ad individuare nuove fonti di approvvigionamento per contenere le conseguenze delle sanzioni che potrebbero scattare per la guerra in Ucraina, sarà condotta dal ministro degli esteri Di Maio e dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani.