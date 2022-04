Il presidente della Pro Loco Ferno bacchetta Italexit: “Va bene la campagna elettorale ma strumentalizzare le associazioni no”

Il Presidente della Pro Loco Ferno, Andrea Colombo, non ci sta e risponde ad Italexit: «Va bene farsi campagna elettorale ma strumentalizzare le associazioni no!».

A spiegare le sue ragioni è il presidente: «Dopo le dichiarazioni di Italexit in merito alla presunta chiusura della Pro Loco, mi sento di intervenire per difendere la Pro Loco e le altre associazioni in generale. Spiace rilevare come alcuni soggetti politici pur di farsi campagna elettorale si permettano di strumentalizzare le associazioni che per loro natura sono apolitiche e apartitiche. Non mi risulta che il candidato Sindaco Ponziano Sabetti, nemmeno in questi giorni, si sia informato dell’attuale situazione della Pro Loco. Le informazioni, se date, devono essere corrette. La Pro Loco Ferno allo stato attuale non è chiusa né tantomeno è a un passo dalla chiusura. Anzi, è un periodo in cui sta ritrovando nuova linfa attraverso un’apertura verso la cittadinanza e tutti coloro che vogliono aderire per dare nuovi stimoli».

Colombo rilancia: «Tant’è vero che proprio domenica 01 maggio 2022 è in programma nella Sala Consiliare di via Roma 51 un open day, peraltro patrocinato proprio dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, per rivitalizzare l’associazione, presentarsi e cercare forze nuove. Infatti, le attuali difficoltà della Pro Loco non sono da imputarsi né alla precedente amministrazione né a quella attuale, bensì alla poca disponibilità o al poco tempo delle persone a spendersi in una realtà che comunque richiede impegno. A nome delle associazioni mi auguro che la campagna elettorale possa proseguire in modo lineare e senza ulteriori strumentalizzazioni».