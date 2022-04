Presidio di Filcams Cgil alla Coop di Malnate: “Lavoratori come piovre tuttofare”

Si è svolto nella mattinata di mercoledì 20 aprile un presidio davanti alla Coop di Malnate da parte della Filcams Cgil Varese, per chiedere la revoca la direttiva che fa svolgere le pulizie all’interno del punto vendita agli addetti. «I lavoratori Coop come “piovre” tuttofare» recita il volantino che i manifestanti distribuivano davanti al negozio di via Marconi.

«Abbiamo fatto questo presidio alla Coop di Malnate – spiega Laura Giannessi di Filcams Cgil Varese – perché da due mesi i dipendenti di questo punto vendita sono costretti a fare le pulizie nell’area vendita. Qualche addetto si è rifiutato in quanto addetto ad altre mansioni e ha ricevuto una contestazione. Questa logica, che per noi sono un demansionamento, non ha motivazioni: le imprese di pulizia costano meno rispetto a un dipendente e così facendo si toglie anche lavoro a chi di dovere. Chiediamo quindi a Coop di rivedere questa direttiva».

«Ricordiamo inoltre – ha proseguito Giannessi – che il contratto nazionale è scaduto da 4 anni e che il contratto aziendale è stato disdettato due anni fa e dopo le trattative il tavolo di è rotto. Aspettiamo quindi che riprendano i colloqui per il contratto aziendale, venga rinnovato il contratto nazionale, ma nell’immediato che venga revocata la direttiva per le pulizie ai dipendenti Coop».

Non solo Malnate, però: «Per Lavena Ponte Tresa – conclude Laura Giannessi – invece chiediamo, visto che è stato introdotto il parcheggio a pagamento per i dipendenti, che vuol dire 30 euro al mese di spese extra, che vengano dati i pass per parcheggio in numero sufficiente per tutti i dipendenti».