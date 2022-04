Prodotti solari: protezione e non solo

Quando pensiamo al sole e alla necessità di proteggere la pelle da scottature e invecchiamento, spesso la prima immagine che ci viene in mente è quella della classica crema. In realtà i prodotti solari che abbiamo a disposizione per la cura della salute e della bellezza della pelle sono molti di più. Davvero una fortuna, considerando che ogni persona ha caratteristiche diverse e quindi diverse necessità di protezione.

Arriva il sole? Proteggiamo la nostra pelle

Il primo sole, che sia di primavera o di piena estate, è un invito a stare all’aria aperta a cui non si può dire di no: a patto però di utilizzare la giusta protezione solare. Per quel che riguarda la texture abbiamo solo l’imbarazzo della scelta: è importante però conoscere il nostro fototipo in modo da scegliere una protezione adatta a proteggere la pelle dalle scottature o da problemi futuri.

E attenzione a non cadere nell’illusione delle nuvole: il sole non ci abbronza solo nei mesi estivi e i raggi UV sono in grado di superare una leggera copertura nuvolosa. Quindi, anche per una passeggiata di primavera, non dimentichiamo la nostra protezione solare.

E dopo il sole? La protezione continua

Se ci siamo esposti al sole con la giusta protezione, siamo solo a metà dell’opera: la nostra pelle ha bisogno di cure particolare anche dopo l’esposizione prolungata ai raggi solari. Per questo è importante scegliere un prodotto doposole in grado di idratare e riparare i danni che i raggi solari possono avere creato.

Anche in questo caso abbiamo un’ampia possibilità di scegliere il trattamento che preferiamo: partendo dai classici doposole crema, latte o spray, per arrivare ai prodotti da utilizzare sotto la doccia. Molti dei prodotti di alta gamma, oltre a idratare e proteggere, hanno anche la funzione di intensificare e prolungare l’abbronzatura.

E se abbiamo esagerato a esporci al sole? La conseguenza più comune è quella dell’arrossamento della pelle, accompagnato da una fastidiosa sensazione di prurito. Niente paura, ma in questo caso è meglio scegliere un prodotto dotato di specifici ingredienti che abbiano una funzione lenitiva, come l’aloe vera.

Attenzione anche a scegliere un prodotto adatto per il corpo e uno adatto per la pelle del viso: infatti le necessità della nostra pelle sono diverse e quella del viso ha bisogno di nutrienti e sostanze lenitive specifiche (oltre che di una protezione solare più elevata).

Proteggere anche i capelli

Finora abbiamo visto come proteggere e curare la pelle dall’esposizione ai raggi solari, ma anche i capelli subiscono uno stress notevole se esposti a lungo al sole e all’acqua di mare. Se vogliamo evitare di ritrovarci con i capelli secchi, sfibrati e difficili da domare, ricordiamo di scegliere un prodotto specifico per la cura degli stessi.

Possiamo scegliere fra shampoo doposole, perfetti dopo una giornata fra sabbia e mare, oppure olii o maschere ristrutturanti, se abbiamo bisogno di un “intervento” più importante e dobbiamo recuperare dei capelli che hanno già sofferto l’esposizione prolungata al sole. Senza dimenticare la prevenzione, utilizzando un apposito prodotto da utilizzare prima e durante l’esposizione al sole.