“Project Work”, un bando per favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro

L’iniziativa è giunta alla terza edizione e il suo modello innovativo riscuote grande interesse: Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale e Associazioni di Categoria, lancia l’edizione 2022 del bando “Project Work”. L’obiettivo è di mettere a disposizione risorse per realizzare esperienze formative di elevata qualità, usufruendo al contempo di uno schema di progettazione guidata. Si vuole insomma offrire un duplice aiuto concreto a imprese ospitanti e a istituti d’istruzione superiore interessati a realizzare in sinergia percorsi di alternanza. E questo coinvolgendo gruppi di studenti ma anche lavorando insieme sulla progettazione e sullo sviluppo di competenze. In particolare, il bando Project Work prevede la realizzazione di un progetto “commissionato” da una o più imprese a studenti: un’intera classe oppure anche sottogruppi composti da un minimo di cinque allievi.

«Dopo i riscontri positivi delle prime edizioni, con studenti e imprese che, tra gli altri, hanno realizzato progetti che vanno dall’economia circolare al fundraising – sottolinea il presidente della Camera di Commercio varesina, Fabio Lunghi –, riproponiamo un’iniziativa che s’inserisce in un filone d’attività dove siamo fortemente impegnati: quello dell’alternanza scuola-lavoro, sempre più importante per ridurre il gap tra offerta formativa ed esigenze presenti sul mercato del lavoro. L’aspetto più interessante e coinvolgente dell’esperienza formativa degli stessi Project Work, caratterizzati dal costante interscambio fra studenti e soggetti ospitanti, è rappresentato dalla concretezza dell’attività che si può esprimere nell’ideare e poi realizzare manufatti o servizi, con gli studenti opportunamente affiancati dalle imprese».

Ritornando al bando, il contributo previsto è a fondo perduto, fino a 5mila euro per ciascun Project Work, anche nel caso di quelli sviluppati da un’aggregazione d’imprese. Prevista anche una quota fino a mille euro riservata agli studenti partecipanti e al loro istituto di provenienza. Domande in Camera di Commercio entro il 16 maggio.

Intanto, per il pomeriggio del 13 aprile è stato organizzato un webinar in cui saranno illustrate a imprese e istituti scolastici le caratteristiche del bando. Partecipazione gratuita, iscrizioni online al link: shorturl.at/gmvIJ