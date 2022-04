Pronta la nuova pavimentazione davanti alla chiesa sul lungolago di Angera

Il santuario dedicato alla Madonna della riva, sul lungolago di Angera, ha una nuova pavimentazione. Realizzata secondo una tecnica che richiama le costruzioni tradizionali diffuse nell’area del Verbano, l’opera garantirà maggiore sicurezza alle persone che frequentano le celebrazioni e ai passanti lungo l’allea nei giorni più affollati.

«L’uscita della chiesa – spiega il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora – dava direttamente sulla strada, una posizione molto pericolosa per coloro che uscivano e entravano. Sul fronte del santuario abbiamo quindi realizzato un piccolo marciapiede, mentre sul lato del porto ne è stato realizzato uno più ampio, così da garantire ai pedoni un passaggio più scorrevole anche durante i fine settimana, quando quel tratto è più frequentato».

La nuova pavimentazione è realizzata con blocchi di diverso colore, tra cui lastre in pietra d’Angera dal caratteristico colore giallo-rosato. Lo stile richiama diverse strutture della zona, a partire dalla chiesa parrocchiale di Angera fino al piazzale di quella poco distante di Brebbia. «Il lavoro ha avuto un costo di 100.000 euro – conferma il primo cittadino -. È stato un intervento piuttosto complesso, visto che si è dovuto rinforzare in cemento armato il terreno sottostante, prima di procedere con la posa della pavimentazione».

«L’opera – aggiunge Molgora – fa parte di un progetto più ampio che punta a collegare l’area del porto asburgico, di fronte al santuario, con il tratto della pista ciclopedonale del Lago Maggiore, che attraverserà Angera in una zona più periferica. I lavori sono previsti per questa estate, e metteranno in comunicazione il porto con piazzale Volta. L’obiettivo è quello di collegare questo tratto al percorso già realizzato presso il campo sportivo e a quello tra la provinciale e via Arena».