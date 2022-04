Pulizie, passeggiate e sociale: così Legnano ha festeggiato il Compleanno della Terra

Chi ha a cuore l’ ambiente se ne prende anche cura. È questo lo spirito con cui un nutrito numero di volontari ha lavorato questo fine settimana (9 e 10 aprlile) per ripulire il parco dei Ronchi in occasione del Compleanno della Terra, evento sostenuto dal Comune di Legnano e gestito dalla Consulta Oltresempione. Un regalo gradito per chi vive questo luogo nel cuore del quartiere Canazza.

Scout e volontari di tante associazioni hanno contribuito a valorizzare le aree verdi comunali e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto della natura. La manifestazione che si è svolta dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, ha mantenuto il suo valore ambientale, sociale, storico e culturale, ed è stata soprattutto espressione di un forte momento aggregativo.

Inaugurate anche due panchine rosse, una fronte Ex Accorsi ed una nel giardino Peppino Impastato, per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza sulle donne con il supporto dell’associazione AUSER Filo Rosa, che gestisce il centro antiviolenza di Legnano.

Tante le attività organizzate anche per i più piccoli grazie agli educatori del Trivium (Età Insieme) e al WWF Lombardia, che hanno promosso lavoratori con materiali di riciclo sull’ambiente. La festa si è conclusa con una passeggiata dal Bosco dei Ronchi al Parco Ila, guidata da parte di persone appositamente preparate e gli studenti dell’Istituto Agrario Mendel.