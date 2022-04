Quale futuro per il centro polifunzionale San Sebastiano di Marnate? Suggerimenti da un questionario online

Provare a comprendere quali siano le necessità dei marnatesi dopo gli ultimi due anni trascorsi facendo quotidianamente i conti con la pandemia, ma anche ricevere suggerimenti per il futuro utilizzo del centro polifunzionale San Sebastiano di Nizzolina di Marnate: sono questi gli obiettivi che si propone di raggiungere l’indagine conoscitiva che il Comune di Marnate ha affidato alla fondazione Sant’Erasmo di Legnano e che è partita proprio in questi giorni dopo gli incontri con le associazioni del territorio.

La fase calda della pandemia si può infatti dire conclusa, ma è ugualmente vero che non siamo ancora completamente fuori dall’emergenza e che, in aggiunta, altri elementi di tensione emersi in queste settimane sono in grado di generare motivi di preoccupazione. I problemi aperti e i bisogni irrisolti sono ancora tanti e, in parte, si sono acuiti proprio nel corso degli ultimi due anni: per iniziare a impostare progetti e servizi che possano, per quanto possibile, offrire risposte e soluzioni concrete, l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare un’indagine conoscitiva indirizzata alle famiglie marnatesi con il supporto della Fondazione Sant’Erasmo di Legnano.

La modalità è quella del questionario on line, che potrà essere compilato in pochi minuti e in forma anonima dai cittadini marnatesi, fornendo unicamente un indirizzo mail di riferimento che sarà utilizzato solo per la raccolta dei dati direttamente relativi all’indagine. La prima sezione del questionario sarà utilizzata per raccogliere dati generici su chi compila il questionario, dalla fascia d’età alla composizione del nucleo famigliare: il secondo blocco di quesiti è articolato con risposte chiuse a domande che hanno il compito di valutare il grado di preoccupazione collegato ad alcuni temi specifici della vita quotidiana. Una sezione specifica sarà direttamente collegata alle esigenze della fascia di popolazione più giovane.

All’interno del questionario, in una sezione dedicata, sono state infine incluse anche alcune domande sul futuro del Centro Polifunzionale San Sebastiano di Nizzolina di Marnate e sulle attività che dovrà ospitare. Proprio dal futuro utilizzo di questi spazi, infatti, potrà passare una parte dell’azione di supporto dell’amministrazione ai bisogni della popolazione marnatese.

Al questionario si può accedere richiedendo all’indirizzo indagine.marnete@gmail.com un “invito” al proprio indirizzo mail, oppure accedendo direttamente al questionario (al link https://forms.gle/dhdo4hvchGnDZKR16) attraverso il link pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione del Comune di Marnate. Il questionario può essere compilato non più di due volte fornendo lo stesso indirizzo e-mail di riferimento, questo per concedere la possibilità di compilare le risposte anche per conto di persone anziane dello stesso nucleo famigliare e senza un indirizzo mail personale specifico.