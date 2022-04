Quaranta studenti dell’Ite Tosi di Busto Arsizio in visita al Parlamento europeo

Questa mattina il Parlamento europeo ha aperto le porte a quaranta studenti del quinto anno dell’Istituto Tecnico Economico Tosi di Busto Arsizio, in visita didattica per conoscere da vicino le istituzioni europee insieme ad alcuni docenti, tra i quali il professor Salvatore Loschiavo, assessore comunale alla Sicurezza a Busto Arsizio. Ad accogliere la scolaresca, in seguito ad un tour guidato della sede parlamentare, l’eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri.

«I ragazzi si sono dimostrati molto preparati sui temi internazionali e hanno posto domande sia sul funzionamento delle istituzioni comunitarie, sia sulle questioni più scottanti della politica europea, dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica – ha dichiarato Tovaglieri –. Queste iniziative didattiche, riprese solo di recente dopo due anni di stop a causa della pandemia, rappresentano un’importante risorsa anche per la politica: solo se siamo capaci di ascoltare le nuove generazioni e di intercettare i loro bisogni e le loro aspettative, infatti, siamo in grado di costruire le risposte adeguate per il loro futuro».

Per far conoscere le opportunità di accesso delle scolaresche al Parlamento europeo, nei prossimi giorni l’eurodeputata bustocca contatterà i dirigenti scolastici della provincia di Varese, offrendo la propria disponibilità per agevolare l’organizzazione di visite guidate. «L’augurio – conclude Tovaglieri – è di poter ospitare presto molti altri studenti interessati a toccare con mano, attraverso un’esperienza diretta, l’attività svolta dagli eurodeputati, dai gruppi politici e dalle Commissioni, per essere cittadini europei sempre più informati e consapevoli».