Quasi ventiduemila euro da Regione Lombardia per la polizia di Caronno e Castronno

Oltre ventimila euro dalla Regione Lombardia per rinnovare le dotazioni della polizia locale di Caronno Varesino in convenzione con Castronno.

Ad annunciare l’arrivo del finanziamento il sindaco Giuseppe Gabri: «La cifra di cui disponiamo, quasi 22 mila euro, ci consentirà di acquistare strumenti che metteremo a disposizione della polizia locale attiva sul nostro territorio. Si tratta per il Comune di Castronno di due apparecchi radio portatili e una postazione veicolare, due body cam per il personale di polizia locale che opera su strada, una dash cam per auto di servizio e una fototrappola.

Per il Comune di Caronno Varesino invece verranno acquistati un impianto di allarme destinato alla sede della Polizia Locale, che si trova all’interno dell’edificio comunale, e quattro fototrappole».

Gli agenti in servizio nella sede di Caronno Varesino sono il comandante Roberta Pedrotti e due agenti; il Comune di Castronno sostiene le spese di assunzione del comandante a metà con Caronno Varesino e ha a disposizione altri due agenti.

«Ora abbiamo partecipato al bando per acquistare strumenti di video sorveglianza – conclude Gabri – Il 1° di giugno sapremo se siamo riusciti ad aggiudicarci i 125 mila euro necessari per implementare la dotazione»