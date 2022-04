Quattro nuovi defibrillatori posizionati a Baveno

Sono stati posizionati nei giorni scorsi, quattro defibrillatori automatici esterni (DAE) a Baveno.

Tre DAE sono stati donati dal sig. Pierluigi Cagiada, in memoria del figlio Luca.

Un DAE é stato acquistato dalla Croce Rossa di Baveno.

“I quattro DAE sono stati attivati questa mattina alla presenza per l’Amministrazione dell’assessore Marco Sabatella – sottolinea il sindaco Alessandro Monti -. Ringrazio di cuore a nome di tutta la nostra comunità e dell’Amministrazione Comunale il sig. Cagiada e la Croce Rossa per questo gesto solidale, che rinforza la presenza di un presidio salvavita importante”.

I DAE sono stati posizionati:

– Circolo di Oltrefiume.

– Lavatoio della Tranquilla.

– Zona antistante sede Croce rossa in via 17 Martiri.

– Parcheggio in via Piave zona Selvaspessa/Lido.