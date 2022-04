Radici, sfide e futuro: a Luino nasce “Utòpia”, un’associazione culturale giovane per giovani

Nasce sul territorio luinese “Utòpia”, una nuova realtà sociale e culturale tutta al giovanile che al centro mette il coinvolgimento proprio dei giovani, con corsi e laboratori d’arte gratuiti, eventi e incontri multidisciplinari dove ognuno è chiamato a esprimere la propria voglia di fare cultura, imparando e/o condividendo.

L’ inaugurazione ufficiale di “Utòpia” si terrà venerdì 6 maggio, a partire dalle ore 18:00, presso la chiesa sconsacrata San Carlo di Grantola. Durante i concerti tenuti dalle band “Goldfish Recollection” e “Slide Away”, sarà possibile visionare tutta l’ampia offerta di corsi che l’associazione promuoverà. Inoltre, chi vorrà, potrà già iscriversi ed ottenere la tessera associativa o sostenere il progetto con la tessera di socio sostenitore.

Utòpia, un’associazione di promozione sociale, laica, antifascista e attenta alle tematiche di salvaguardia ambientale, permetterà ai giovani di sentirsi partecipi di una vita cittadina spesso vissuta con atteggiamento passivo. Diventerà una nuova “casa” e un nuovo polo culturale, all’interno del quale i ragazzi potranno esprimersi e farsi portavoce di una rinascita sociale e culturale.

«Durante questi ultimi anni ci siamo accorti di quanto molti nostri coetanei e/o ragazzi più piccoli siano impossibilitati nel semplice e banale atto del ritrovarsi e condividere cultura. Gli unici luoghi di aggregazione a Luino sembrano essere i bar o i ristoranti, i quali però necessitano, giustamente, di una consumazione obbligatoria. – commenta il vicepresidente Davide Cipolletta – Vorremmo farci portavoce di questa primordiale esigenza dimenticata, che dopo le restrizioni relative alla pandemia è divenuta molto più autentica».

È questo il senso del progetto che i 12 ragazzi e ragazze di “Utòpia” hanno ideato e plasmato fino alla fondazione ufficiale datata il 21 marzo 2022. Dopo essere entrati come singoli cittadini all’interno della rete educativa per giovani “Human Net” del Comune di Luino, i ragazzi, in collaborazione con diversi assessori, hanno iniziato la ricerca infinita dello spazio adatto per operare fin da subito come volontari.

«Siamo entusiasti e in procinto di partire. – ha commentato il presidente, Edoardo Cossu – Nella speranza che vada tutto per il meglio, ora stiamo solo attendendo l’ok da parte dell’amministrazione comunale per le stanze al piano terra del Parco Hussy a Luino, spazi che condivideremo con l’Associazione di Promozione Sociale del Luinese “Parco Hussy”, già presente all’interno della struttura e volenterosa di accoglierci in un unico e prolifico spazio comune».

I punti salienti di questo nuovo e ambizioso polo culturale sono relativi alle attività divulgative, corsi, eventi, ritrovi, servizi culturali e ricreativi completamente gratuiti.

CORSI:

Canto, Ceramica, Illustrazione, Scrittura, Intaglio e Bassorilievo, Cucina Vegetale, Ritmo Teatro, Songwriting.

EVENTI: (a cadenza mensile/bimestrale)

Mostre: opere di giovani artisti locali

Cineforum: proiezione su muro, discussione del film e dibattito

Musica Live: Live Music / Unplugged / Open mic / Jam sessions

Conferenze: divulgazione scientifica, storica e di attualità

RITROVI:

L’associazione punterà ad aprire la sede due sere a settimana per promuovere l’interazione sociale tra i membri e proporrà dei momenti e obiettivi per sviluppare senso critico e permettere la condivisione di idee. Tra le proposte ci saranno: parole parallele (libri letti collettivamente e discussione post-lettura), note parallele (ascolto collettivo e guidato di opere musicali), condivisione delle proprie creazioni artistiche (scrittura, musica, illustrazione, fotografia, ecc.), e giochi da tavola.

Il sito web, utile a tenersi aggiornati su tutte le iniziative sarà pronto entro l’Inaugurazione, così come la pagina Instagram.