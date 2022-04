“Ragazze e madri” e apertura mercatino solidale dei prodotti artigianali ugandesi

Domenica 1 maggio 2022 Good Samaritan racconta il progetto “Ragazze Madri” attraverso un incontro di poesia, musica, fotografie, video e riflessioni.

In Uganda, a causa della prolungata chiusura delle scuole per la pandemia da Covid19, si è aggravato il problema delle gravidanze precoci e, purtroppo, il sistema scolastico ugandese esclude l’accesso alle ragazze che siano in gravidanza, un disagio questo a cui si aggiunge spesso anche l’allontanamento da parte della famiglia, con conseguenze negative per il loro futuro.

Good Samaritan si è immediatamente attivata con un progetto che, tenendo conto delle singole situazioni, consente il reinserimento in un percorso di studio-lavoro per il raggiungimento dell’autonomia economica, garanzia di un futuro sostenibile per loro stesse e il bambino.

Con le riflessioni di Suor Christine Alindu, missionaria comboniana ugandese, con le poesie raccolte da Hamid Barole Abdu, la voce di Susanna Tadiello e la musica di Emanuele Lotti, Good Samaritan vuole affrontare una problematica che sta mettendo ai margini tante giovani donne, che potrebbero essere un’autentica risorsa per il loro Paese e saranno, invece, costrette, se non le aiutiamo, a vivere in una condizione di costante subalternità: un’ingiustizia davvero intollerabile!

L’evento ha inizio alle ore 15.30 presso i saloni della Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello, mentre, dalle 14.00 alle 19.00 sarà aperto il mercatino solidale adiacente che, oltre ai meravigliosi prodotti artigianali ugandesi realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel, proporrà i dolci “Bacio d’Uganda” realizzati dalla pasticceria varesina “C’est la vie” di Giacomo Aceti che sostiene il progetto “Ragazze Madri”. Una collaborazione meravigliosa che propone un dolce realizzato con cioccolato proveniente dall’Uganda: rimarrete sorpresi dalla loro bontà!