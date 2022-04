Ragazzina di 13 anni cade con la bici a Laveno Mombello, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale nel pomeriggio a Laveno Mombello.

Poco dopo le 17,20 una ragazzina di 13 anni che stava percorrendo in bicicletta via Sangiano, per cause ancora in corso di accertamento è caduta a terra restando ferita.

Sul posto sono intervenuti in codice giallo un’ambulanza e l’elisoccorso, oltre ad una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Luino.

La 13enne è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stata ricoverata in codice giallo.