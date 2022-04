Ramin Bahrami apre “BAClassica 2022” al Teatro Sociale di Busto Arsizio

Toccherà al pianista iraniano Ramin Bahrami aprire questa sera (martedì 26 aprile, ore 20,30) il Festival BAClassica 2022 “Dialoghi Musicali” a Busto Arsizio nella bella cornice del Teatro Sociale “Delia Cajelli” di via Dante Alighieri. L’artista è legato in modo particolare alla città ed è una presenza fissa della rassegna sin dalla prima edizione del 2018.

Il programma del concerto (biglietti in vendita su Vivaticket) è un affascinante percorso che va da Bach a Brahms attraverso autori come Mozart, Schubert, Chopin e Handel che si sono ispirati al grande genio di Eisenach. Come già avvenuto lo scorso anno non sarà solo il pubblico del Sociale a poter godere dello straordinario appuntamento: grazie all’accordo promosso dal vicesindaco e il sostegno della SEA Aeroporti Milano il concerto sarà infatti trasmesso in diretta streaming all’aeroporto di Malpensa sul megaschermo della Soglia Magica, lo spazio culturale da cui transitano i viaggiatori.

La quinta edizione del Festival BAClassica “Dialoghi Musicali”comincia oggi, 26 aprile, per terminare il 3 maggio ed è ogranizzato dall’Associazione Musicale G. Rossini in collaborazione con la Città di Busto Arsizio, il contributo della Fondazione Cariplo, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio della Provincia di Varese.

La rassegna mantiene l’elevato livello qualitativo espresso fin dalla prima edizione con artisti di assoluto prestigio internazionale che rinnovano la loro presenza, affiancati da giovani talenti che non mancheranno di entusiasmare il pubblico. Si rinnovano anche per questa edizione le consolidate collaborazioni con il Conservatorio Cantelli di Novara, con l’Amiata Piano Festival, con il LacMus Festival, con Filosofarti, con alcuni Istituti Superiori della Città di Busto Arsizio e, a partire da quest’anno, con il Conservatorio di Milano. Il programma completo del festival può essere consultato anche sul sito dell’associazione e sul sito della Città di Busto Arsizio.