Raoul Iacometti porta le sue “Fotografie e altre storie” a Sesto Calende

Venerdì 22 aprile, alle 21, in Sala Cesare da Sesto in piazza Mazzini a Sesto Calende, il Fotovideoclub Verbano ospita Raoul Iacometti, fotografo professionista, riconosciuto ed apprezzato in Italia ed all’estero.

Parlerà di emozioni, quelle che vivono dentro ogni scatto, cercando di raccontare il proprio modo di concepire il suo mestiere: “Fotografie e altre storie…” è fotografia, ma non solo. Le immagini, le parole, i gesti e i suoni si mescolano e si fondono in un’unica esperienza.

Durante la serata, l’autore mostrerà video ed audiovisivi che attraverso le immagini aiuteranno il pubblico a condividere il suo “credo”: la fotografia non deve essere solo forme e calcoli, ma una storia.

Una storia da vedere e da raccontare.

Serata aperta a tutti.

Ingresso regolato secondo le norme covid vigenti, saranno richiesti: greenpass, mascherina, distanziamento.