Record di visite nel weekend di Pasqua all’Eremo di Santa Caterina del Sasso

Tra giovedì 14 e lunedì 18 aprile, nei giorni di Pasqua, sono state in visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso circa 5600 persone con più di 1200 ingressi nella domenica di Pasqua e ben 2220 presenze nella sola giornata di Pasquetta. Sono i numeri comunicati dai gestori dell’Eremo che ora, sperano che il trend venga confermato anche nel prossimo ponte del 25 aprile e per la stagione. Il turismo religioso, infatti, è un settore di traino per la nostra provincia.

In particolare, per l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, il fine settimana del ponte pasquale è stato da record. Dall’introduzione della bigliettazione nel maggio 2019 la giornata di Pasquetta è quella che ha registrato più presenze in assoluto con anche un numero elevatissimo di stranieri (soprattutto tedeschi), complici le bellissime e calde giornate di sole, il servizio di navigazione che ha favorito gli accessi via lago e i numerosi gruppi prenotati.

Molto alto anche il numero dei visitatori che ha scelto il “turismo di prossimità” dato che sono poco meno di 700 i residenti in provincia di Varese che hanno visitato l’Eremo. Nonostante non si possa fare un confronto con la Pasqua 2021 e 2020, periodo purtroppo di chiusura a causa delle restrizioni che ben conosciamo, i numeri in crescita costante dimostrano sia evidente la volontà di tornare a visitare e muoversi per scoprire le bellezza del nostro paesaggio e, a tal proposito, le immagini raccontate da Alberto Angela hanno fatto da volano e richiamo anche per questa “Meraviglia” del varesotto.