I redditi dei varesini, i baby rapinatori di Saronno e il weekend di canottaggio nel podcast del 20 aprile

Le principali notizia di mercoledì 20 aprile

Nel 2021 i cittadini della provincia di Varese hanno dichiarato al fisco redditi per 13 miliardi e 635 milioni di euro. Si tratta di 369 milioni di euro in meno rispetto all’anno precedente ma bisogna tenere in conto che in termine di congiuntura economica c’è stato un vero e proprio momento di rottura. Questi, infatti, sono i dati che risultano dalle dichiarazioni dei redditi dei varesini del 2021, ovvero quelle che riguardano i guadagni conseguiti da ciascuno durante il 2020, l’anno della pandemia, delle restrizioni e del lockdown. Il reddito medio dichiarato dai contribuenti in provincia è calato da 23.234 a 22.800 euro, a fronte di una tendenza che era in crescita da diversi anni.

Sul podio dei redditi, inteso come reddito medio per ogni contribuente, ci sono ancora una volta i comuni di Galliate Lombardo (32.668€), Luvinate (31.783€) e Casciago (28.316€). Su Varesenews potete trovare questi ed altri dati suddivisi comune per comune.

Ancora due baby rapinatori sono stati fermati dai carabinieri di Saronno. I due giovanissimi, classe 2007, sono ritenuti i responsabili di una rapina ai danni di un 16enne. Lo scorso 26 gennaio il 16enne stava caminando quando due ragazzi italiani di origine straniera lo hanno avvicinato e dopo averlo chiamato per nome, lo hanno aggredito con pugni e calci facendolo cadere per terra per poi strappargli il marsupio con dentro il telefono cellulare e circa 120 euro. I due giovani sono stati fermati mentre si stavano avvicinando con fare sospetto a un altro ragazzo

È agli arresti domiciliari un quarantenne della provincia di varese. L’accusa nei suoi confronti è di aver venduto la sua identità digitale permettendo a terzi di compiere truffe e frodi in tutt’Italia. È un meccanismo che prevede una “testa di legno”, la persona fisica che, in cambio del pagamento di una somma di denaro esigua, cede la propria identità digitale utile ad attivare una carta di credito prepagata o una semplice utenza telefonica utilizzata successivamente da chi la truffa la fa sul serio, così da intascare i soldi,e sparire.

È Vizzola Ticino il comune più generoso della Lombardia per quanto riguarda la donazione di organi. Il dato arriva dall’ultima edizione dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti. Il rapporto non tiene conto delle donazioni legate ai decessi ma mette in fila i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all’atto dell’emissione della carta d’identità nelle anagrafi dei Comuni italiani in cui il servizio è attivo. Al secondo posto regionale c’è Marzio, il paesino nella conca verde tra la Valganna e il lago Ceresio

Si apre la stagione del canottaggio alla Schiranna di Varese, che nel 2022 vedrà un calendario fitto di eventi internazionali. La super regata regionale, manifestazione remiera organizzata dalla Canottieri Varese che unisce la Coppa Montù e il trofeo D’Aloja, si terrà tra sabato 23 e domenica 24 aprile sulle acque del lago varesino. Sono attesi in città circa 1200 atleti per oltre 40 squadre da tutta Italia e qualcuna anche da Svizzera e Irlanda. Il calendario vedrà sabato le gare delle categorie Under 17, Under 19, Under 23 e gli Assoluti. Domenica invece spazio a tutte le categorie giovanili, tra Allievi e Cadetti, oltre i master dai 27 anni in su. Una prova generale in vista di un’estate nel segno del canottaggio di alto livello

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify