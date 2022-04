Referendum e amministrative, il Prefetto di Varese emana la circolare sugli adempimenti

In vista dei cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione e al turno ordinario di elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, la Prefettura di Varese richiama i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, con l’indicazione, anche ai fini del medesimi adempimenti, dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei promotori del referendum stessi.