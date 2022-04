Referendum sulla giustizia, il Partito socialista italiano di Varese si mobilità per il “sì”

Il Partito socialista italiano si mobilita per i referendum sulla giustizia con la “costituzione di Comitati referendari per il sì in tutta Italia”. Lo hanno annunciato il segretario nazionale Enzo Maraio e il senatore Riccardo Nencini in un incontro alla Camera cui hanno preso parte anche il deputato italo brasiliano del PSI Fausto Longo e il responsabile dei comitati socialisti Lorenzo Cinquepalmi, responsabile diritti del PSI e segretario regionale lombardo. Anche il PSI varese farà la sua parte.

Quello della giustizia è settore per troppo tempo non affrontato dalla politica con interventi legislativi adeguati e noi abbiamo sempre sollevato la necessità di affrontare i problemi decisivi per il funzionamento della Giustizia, come il sovraffollamento delle carceri, i processi lunghi, giusti e con tutte le garanzie -ha spiegato Maraio-. Adesso è in corso un dibattito in Parlamento sulla riforma Cartabia, noi ci auguriamo che possa portare a un senso di responsabilità di tutte le forze di governo. Questa riforma è un primo passo, non ci soddisfa sotto tutti i punti di vista ma è un primo passo decisivo che non va disperso”

Maraio ha aggiunto: “La preoccupazione che esprimiamo è quella sul fatto che è cresciuto il partito delle toghe, dei magistrati, che ancora oggi si sono ricompattati di fronte a una riforma garbata, soft. Non mancherà l’impegno dei socialisti per i miglioramenti alla riforma Cartabia” I referendum non sono un atto di ostilità alla riforma, anzi, sono l’opportunità per migliorare e incidere sulla riforma Cartabia, non sono in contrapposizione -ha spiegato il segretario del Psi-. Noi ci crediamo, li consideriamo un pungolo, uno strumento necessario per ridare al Paese un sistema giudiziario più equo e giusto”.Sul ruolo della Lega per i referendum, Maraio ha spiegato: “Non ci imbarazza affatto essere d’accordo con la Lega, noi sappiamo di essere coerenti con la nostra storia e i nostri valori. Abbiamo apprezzato la folgorazione di Salvini, temevamo che potesse essere solo una iniziativa elettoralistica e il rallentamento dell’interesse della Lega ultimamente ha messo in evidenza un tatticismo iniziale. Noi facciamo un appello agli italiani, i referendum sono la prova di una svolta democratica nel Paese.

Nencini, da parte sua, ha spiegato: “Sulla riforma Cartabia c’è un parere abbastanza buono. Il nodo è quello delle correnti nella magistratura, un nervo scoperto da correggere. Poi sosteniamo i referendum perchè c’è la partecipazione popolare, vanno ripristinati gli equilibri consolidati e certi tra i poteri dello Stato. Se c’è la strada referendaria la percorriamo in modo assolutamente convinto”.