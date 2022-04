Regioni d’Europa: mercatino internazionale al parcheggio Pagano di Milano

Si chiama “Regioni d’Europa”, ma non mancano le presenze anche da oltreoceano per la tre-giorni con il mercato itinerante internazionale che è arrivato a Milano, al parcheggio Pagano dove proseguirà fino a domenica 1° maggio.

“Regioni d’Europa” fa parte di Qui-Eventi sul Territorio, il progetto promosso da Apeca, l’Associazione ambulanti di Confcommercio Milano, con il supporto della Confcommercio milanese-Promo.ter Unione e la collaborazione di Fiva Confcommercio, la Federazione italiana del commercio ambulante.

“Il mercato internazionale – afferma Giacomo Errico, presidente di Apeca e Fiva Confcommercio – è un’occasione unica di attrattività per Milano. Un appuntamento per tutti: per i milanesi e chi viene da fuori Milano nel weekend, per i turisti che stanno ora tornando in città. Un mercato in sicurezza e con prodotti di qualità”.

Una tre-giorni, da oggi a Milano, piena di cose da scoprire con 80 stand e l’orario continuato dalle 9 alle 24. Un weekend lungo da dedicare alla ricerca dei prodotti dell’eccellenza gastronomica e dell’artigianato. In una posizione ottimale come location: l’ampio piazzale del parcheggio tra le vie Mario Pagano, del Burchiello e Giotto, molto vicino al centro città, alla stazione ferroviaria di piazzale Cadorna e facilmente raggiungibile con la Metropolitana 1 (linea rossa).

Al mercato “Regioni d’Europa” si possono gustare le specialità alimentari tipiche di diversi Paesi: dalla Grecia, alla Spagna, al Belgio, all’Olanda. E ci sono le cucine extraeuropee: Argentina, Brasile, Messico, Thailandia. Ma non mancano certo i prodotti delle varie regioni italiane e i ristoranti tipici (Toscana, Puglia, Abruzzo, Lazio, Liguria). Gli appassionati del bere e del food americano trovano cherry cola, Dr. Pepper, marshmellow fritti, jello (gelatina), burro di arachidi. Per gli estimatori della birra ci sono le birrerie tipiche scozzesi, irlandesi e della Repubblica Ceca, oltre alle birrerie italiane. Da provare, poi, il Brezel, pane tipico austriaco, con preparazione sul posto.

Chi ha un cane, inoltre, al mercato “Regioni d’Europa” trova la pasticceria gourmet per gli amici a quattro zampe.

Il mercato “Regioni d’Europa” aperto oggi a Milano è anche il luogo ideale per scovare l’idea regalo: dalla bigiotteria, ai tessuti, ai prodotti sostenibili, alla cosmesi che valorizza l’eccellenza del territorio (come Stella Alpina dal Trentino Alto Adige).

Al mercato internazionale “Regioni d’Europa” di Milano (con l’Italia): India, Thailandia, Grecia, Messico, Argentina, Brasile, Spagna, Belgio, Scozia, Francia, Repubblica Ceca, Venezuela, Usa, Austria, Olanda, Ecuador.