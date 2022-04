Renato Pozzetto testimonial di Varese per l’Oncologia nella raccolta fondi a sostegno di cura e ricerca

Da 18 anni sono impegnati a sostenere la ricerca, ma anche la cura e, soprattutto, la prevenzione in ambito oncologico. I progressi della scienza hanno segnato molti passi nella battaglia contro le malattie tumorali. Ma il cammino è ancora lungo e le iniziative di sensibilizzazione, diagnosi e cura sono ancora importanti.

Varese per oncologia, è nata nel 2004 da un gruppo di persone “riconoscenti” che piano piano ha coinvolto anche medici, sanitari e altri cittadini. È partita con donazioni in favore del reparto di oncologia dell’ospedale di Varese per poi ampliare la sua offerta, fino ad arrivare sul territorio con una serie di servizi che vanno dall’assistenza domiciliare, al trasporto dei malati, all’acquisto di attrezzature all’avanguardia son al servizio di agopuntura.

Come tutte le associazioni, vive di donazioni, lasciti, segni di generosità che sottolineano il valore innanzitutto sociale della sua presenza.

Dal 2004 al 2021 sono stati donati come “oblazione” 823.820 euro all’ospedale di Varese E con la maggiore età si riparte da un nuovo presidente, Carlo Lucchina, e nuovi programmi.

Presidente Lucchina, proviamo a sintetizzare in poche righe: chi è Varese per l’Oncologia?

Varese per L’Oncologia ODV è una associazione di volontari che si propone di raccogliere fondi, attraverso quote associative e donazioni, per promuovere sul territorio della provincia di Varese iniziative finalizzate allo studio, alla cura ed alla prevenzione delle malattie oncologiche. Non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile, culturale.

Come nasce questa associazione nel 2004?

Ci si accorge del dolore che ci circonda solo quando lo si è provato. Ed è da lì, dal più profondo del nostro male, che nasce la forza, la forza di reagire, tornare a vivere, la forza di dare una speranza a chi pensa di non averne più. Varese per l’oncologia nasce così, per ringraziare chi ci ha salvato e fare in modo che molte altre persone, un giorno, possano tornare a sorridere, far sì che la salute torni ad essere un diritto, perché, anche nella nostra piccola provincia, ci siano strutture attrezzate, in grado di accogliere e combattere ogni tipo di male, perché chi ha bisogno possa essere curato a casa sua.

Quali sono i servizi principali che fornisce l’associazione?

Ricordiamo solo alcune delle attività particolarmente significative: interventi di assistenza domiciliare rivolti ai pazienti dimessi garantiti da una équipe di specialisti (medici, infermieri, fisioterapista, psicologo…) in continuità con le cure già avute; l’attivazione di servizi territoriali di cura nei presidi Cittiglio e Luino; servizio di trasporto dei pazienti; attività di formazione dei volontari; acquisto di attrezzature mediche d’avanguardia; servizio di agopuntura.

Tutti i servizi e progetti sono visibili nel nostro sito www.vareseperloncologia.it

I servizi per i pazienti sono tutti gratuiti?

I servizi di Varese per l’Oncologia ODV sono totalmente gratuiti per tutti. Questo è possibile grazie alle donazioni, al 5×1000 che a noi viene destinato, ai contributi dei soci, alle raccolte fondi anche con i nostri regali solidali e non da ultimo, grazie al lavoro di tantissimi volontari, che ringrazio di cuore uno per uno.

Quali sono i nuovi progetti sui quali Varese per L’oncologia si sta maggiormente impegnando?

Vogliamo potenziare i servizi per i pazienti oncologici, in tutti gli ambiti della nostra provincia: nuovi ambulatori all’ospedale, migliorare l’assistenza a casa, potenziamento dei Day Hospital. Siamo pronti ad investire, insieme a istituzioni e cittadini.

La campagna 5X1000 di quest’anno ha un testimone molto prestigioso: Renato Pozzetto. Come si sente di ringraziarlo?

“Per dare un aiuto e ricevere un sorriso” con questa bellissima frase Renato Pozzetto è sceso a fianco di Varese per l’Oncologia nella campagna per il 5X1000. Una sintesi molto significativa delle tante attività che svolgiamo e di quanto possano essere importanti. Grazie Renato per la tua grande sensibilità e per l’amicizia che sempre ci dimostri.

Un ultimo appello per la campagna 5X1000?

Metteteci la firma! Donate il 5X1000 a Varese per l’Oncologia. Con il vostro aiuto sostenete i nostri progetti per l’assistenza ai pazienti oncologici, la ricerca, la cura contro il cancro: è semplice e non costa nulla, ma la vostra firma vale tantissimo. Questo il nostro codice fiscale da inserire in dichiarazione: 02817810126. Sul nostro sito ci sono tutte le domande e risposte utili da sapere: https://www.vareseperloncologia.it/dona-il-5×1000/ . Grazie in anticipo a tutti coloro che ci metteranno la firma!