Rete Varese Senza Frontiere lancia due manifestazioni e un presidio davanti alla Nato di Solbiate

Rete Varese Senza Frontiere, è una rete solidale composta da numerose organizzazioni della provincia che organizzano iniziative che promuovono la pace e l’inclusione, soprattutto in questo difficile periodo che segue allo scoppio della guerra in Ucraina.

Varese Senza Frontiere lancia ora ben tre manifestazioni che coinvolgeranno la città di Varese e non solo: un primo presidio domani, sabato 16 aprile, dalle ore 15 in piazza Monte Grappa; un secondo presidio domenica 24 aprile dalle ore 15 di fronte alla base NATO di Solbiate Olona presidio; un corteo conclusivo di questo ciclo di eventi, sabato 30 aprile alle 14.30, che inizierà da piazzale Trieste a Varese, percorrerà le principali strade cittadine passando dalla questura in piazza Libertà, per finire in piazza Monte Grappa dove la giornata si concluderà con musica e iniziative aperte a tutti.

«Tutto ciò che si può fare per portare la pace, va fatto» dice Giuseppe Musolino. «Ci siamo resi conto che forse é il caso di articolare un progetto per fare non creare inziative sporadiche: si tratterà di continuare a organizzarne in maniera attiva sempre di più».

E prosegue: «Non esiste un elenco delle associazioni che fanno parte della rete, perché per l’appunto essendo una rete è composta da fili e nodi che interconnettono diverse realtà. Ciascuno fa la sua parte e attorno a questa rete si sta creando un’attenzione notevole. La situazione ucraina sta andando avanti verso una guerra che influenzerà e coinvolgerà inevitabilmente anche noi che, per esempio, abbiamo bombe atomiche americane illegali sul nostro suolo – conclude – per questo lavorando non solo nel territorio di Varese, ma in tutta Italia e presto in Europa, le associazioni come quelle della nostra rete che si attivano per promuovere la pace, potranno portare a grandi risultati».