Ribaltamento in via Giusti tra Somma e la superstrada di Malpensa

Incidente stradale con ribaltamento in via Giusti a Somma Lombardo, alle 10.30, quasi a ridosso con la rotonda con la superstrada 336 di Malpensa: il 118 ha soccorso tre persone, nessuna sarebbe in pericolo di vita (la foto è d’archivio).

Sul post stanno intervenendo i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate. Ci sarebbe stato anche un principio d’incendio al veicolo danneggiato.

Le persone coinvolge sono due uomini di 42 e 51 anni e una donna di 44.