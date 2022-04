Rifiuti abbandonati nei boschi tra Monvalle e Leggiuno

Spazzatura abbandonata nei boschi. Un lettore segnala sacchi di spazzatura lasciati tra Monvalle e Leggiuno, sulla carrozzabile sterrata VVL che unisce la via Alessandro Volta a Monvalle con Via Dante Alighieri a Leggiuno. E spiega: “Li avevo già segnalati alle diverse autorità undici mesi fa e sono ancora lì”.

Il lettore spiega che non è la prima volta che trova dei rifiuti in quella zona, facilmente raggiungibile in macchina e si chiede cosa si possa fare per evitare episodi simili in futuro.