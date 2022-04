“Rifiuti e sporcizia nel lago di Varese, altro che prove di balneabilità”

Un nostro lettore racconta (e fotografa) cosa ha trovato in una gita sul lago di Varese, invitando tutti a prendersi cura delle bellezze di casa nostra

Mi aggancio al vostro ultimo articolo sulla balneazione del lago di Varese (https://www.varesenews.it/2022/04/questestate-via-alla-balneazione-del-lago-varese-via-sperimentale/1445605/ ) con questa mia riflessione, la prendo un po’ larga, ma spero di poter contribuire con una presa di coscienza collettiva su quello che per noi dovrebbe essere un ulteriore gioiello della provincia di cui prendersi cura. Ma per davvero!

….

La primavera finalmente è arrivata e così ne approfitto subito per una fugace passeggiata con l’intento di raccogliere l’aglio orsino per fare un ottimo pesto ( lo consiglio anche a voi, strabuono!)

Così io ed i miei bimbi andiamo in una piccola valle tra Daverio ed Azzate e in poco tempo riempio la borsa della preziosa pianta.

Li porto poi al torrente (roggia vecchia, mi pare che si chiami così) sottostante per giocare un po’ e qui purtroppo trovo tanti rifiuti trascinati dalle precedenti piogge (quando ancora pioveva): una vera schifezza, indegna di un paese civile.