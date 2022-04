Rigenerazione urbana, Casciago capofila di sette Comuni per ottenere fondi statali

Sette Comuni insieme per provare ad intercettare i fondi messi a disposizione dalla legge di Bilancio 2022 nel quadro dei piani di rigenerazione urbana previsti dal PNRR.

Sono Casciago, Luvinate, Barasso, Comerio, Cocquio Trevisago, Orino e Cuvio, tutti intorno al Parco del Campo dei Fiori. Si sono uniti nel disegnare progetti di riqualificazione e rigenerazione per sfruttare l’opportunità offerta, che tra le clausole impone di presentare bandi che mettano insieme Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Il consiglio comunale di Casciago ha votato in maniera compatta (9 i presenti) a favore del provvedimento, che fa di Casciago il capofila dei sette Comuni citati sopra.

Ogni Comune presenterà un progetto che poi verrà unificato in fase di presentazione. La risposta a chi presenta le domande dovrebbe arrivare in estate.

Casciago nello specifico proporrà un progetto relativo alla sistemazione di Villa Valerio, sede di scuola primaria e secondaria, con la possibilità di realizzare nuovi spazi ricavabili nei sotterranei (messa in sicurezza, aule didattiche, una piccola palestra e laboratori), in linea con il progetto già esistente, l’ammontare del bando complessivo si aggira sui 6 milioni di euro e sarà distribuito in base ad alcuni criteri basati su popolazione, progetto e altri criteri di premialità.